الكشافة ببنغازي توجه نداءً عاجلًا لأهل البر والإحسان

بنغازي-العنوان

وجهت مفوضية الكشاف والمرشدات بنغازي، اليوم الأربعاء، الدعوة لأهل الخير لتقديم المستلزمات الطارئة لعدد من الأسر التي جرى إنقاذها من وسط السيول.

وناشدت المفوضية، أهل البر إلى توفير الملابس والتموين والمستلزمات الأساسية للأسر التي خرجت في حالة يرثى لها.

وأعلنت المفوضية، أن فرق الحركة الكشفية وشبيبة الهلال الأحمر والجهات الأمنية، تمكنت فجر اليوم من إخلاء سكان مخيم النازحين المقابل لمنطقة قاريونس بعد تعرضهم لغرق تام جراء سيول الأمطار.

وقالت المفوضية، إن الفرق استطاعت نقل نحو ثمانين شخصا، بينهم أطفال ونساء، وذلك بعد تعرضهم لحالات غرق.

ووجهت المفوضية، تحذيرات لسكان المناطق القريبة من السيول من دخول مياه الأمطار على منازلهم والتواصل مع غرفة طوارئ المفوضية في حالة طلب المساعدة.

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