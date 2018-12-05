الولايات المتحدة الأمريكية تجدد دعمها لحكومة الوفاق

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لحكومة الوفاق، مرحبة بالجهود التي تقوم بها لتحقيق الأمن، وإنعاش الاقتصاد، وإلتزامها بمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء في بروكسل.

ورحّب بومبيو بالنهج الذي تسير عليه حكومة الوفاق في سبيل تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، معلنا دعم بلاده لخطة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وجهوده في سبيل عقد ملتقى وطني جامع في يناير المقبل، واستكمال سير الإجراءات الدستورية للوصول إلى الإنتخابات مطلع 2019.

من جهته استعرض السراج أمام الوزير الأمريكي برنامج الإصلاح الإقتصادي، الهادف لتصحيح التشوهات في النظامين الإقتصادي والنقدي، وتنفيذ مراحل الترتيبات الأمنية الجارية في طرابلس، مبديا تطلعه إلى توسيع العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

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