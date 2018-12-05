بومبيو خلال لقائه السراج: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حكومة الوفاق والاستقرار في ليبيا

جدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية “مايك بومبيو”، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في العاصمة البلجيكية بروكسل، التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.

وبحث السراج مع بومبيو الوضع السياسي الراهن في ليبيا، مرحبًا بالجهود الدولية الساعية لإنجاح المسار الديمقراطي، ودعم الاستقرار، ومحذرًا من ضرورة وقف التدخلات السلبية من بعض الدول التي يستفيد منها المعرقلون لإطالة أمد الأزمة، وفقا للمكتب الإعلامي للرئيس.

من جهة أخرى، أكد “بومبيو “دعم بلاده الكامل لخطة المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة وجهوده، ومن ضمنها عقد الملتقى الوطني الجامع في يناير المقبل، وإتمام الاستحقاق الدستوري، والوصول إلى الانتخابات بحلول ربيع العام المقبل.

وأوضح بومبيو أن هناك لجانا فنية ستشكل بين البلدين لترتيب لقاءات مشتركة في مجال النفط والطاقة، ودراسة المشاريع الممكنة لدعم البنیة التحتية وإعادة الإعمار.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التقى، في بروكسل الثلاثاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” “أينس ستلوتنبيرغ“ الذي أكد دعم الحلف لجهود حكومة الوفاق في بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، واستعداده للمساهمة في ذلك.

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