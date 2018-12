بعد اتهامه بإثارة الفوضى.. «السراج» يبحث عن دعم الولايات المتحدة

المتوسط:

في محاولة منه لتهدئة الأوضاع، وهروبا من الانتقادات التي وجهت إليه بإثارة الفوضى لمنع إجراء الانتخابات، التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أمس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، و برفقته بيتر بودي سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ومن الجانب الليبي حضر اللقاء وزير الخارجية محمد سيالة ومستشار الرئيس طاهر السني، حيث بحث السراج دعم الولايات المتحدة في ضبط الأمن وتحسين صورته في الشارع الليبي.

وعبر السراج خلال الاجتماع عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية ولموقفها الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

