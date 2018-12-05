رفع درجة التأهب القصوى جراء ارتفاع منسوب مياه وادي القطارة ببنغازي

بنغازي-العنوان

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء رفع درجة التأهب القصوى بسبب ارتفاع منسوب السد الفرعي لوادي القطارة نسبياً، داعية المواطنين القاطنين على أطراف الوادي إلى أخذ الحيطة والحذر.

ووادي القطارة هو أحد أكبر الأودية في ليبيا ويقع على بعد 33 كلم جنوب شرق مدينة بنغازي ويمتد من منطقة الرجمة جنوب شرق وحتى منطقة قاريونس شمال بنغازي.

وشكّلت مديرية الأمن، فرقا خاصة لتلبية النداءات العاجلة تحسبا لتدهور الأحوال الجوية والتقلبات المتوقعة.

وتشهد منطقة بنغازي هذه الأيام أمطارا غزيرة وطقسا مُتقلبا تسبب في تعطيل العديد من المرافق الحيوية بالمدينة.

ودعت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، سائق المركبات إلى المحافظة على معدلات السرعة القانونية، حفاظا على سلامتهم، والتعاون مع رجال الأمن للمساهمة في التقليل من مخاطر ارتفاع منسوب المياه على طرقات المدينة.

وقالت الوزارة، إن فرق العمليات المشتركة باشرت في عمليات إخلاء العائلات العالقة بمخيم تاورغاء وبونصيب بعد تلقيها العديد من البلاغات من قبلهم نتيجة السيول التي تحركت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأودية القريبة منهم.

وأضافت، أن مديرية أمن بنغازي ومفوضية الكشاف والهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ بنغازي يعملون على إجلاء العائلات من عدة مناطق محاذية لوادي القطارة.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية