المتوسط:

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن رفع حالة التأهب القصوى بمنطقة وادي القطارة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في تصريح على صفحتها الرسمية بموقع التواصل”فيسبوك”، أن ارتفاع منسوب المياه بتلك المنطقة، قد يؤدي إلى فتح بعض صمامات السد لتخفيف الضغط.

وأهابت الوزارة بالمواطنين القاطنين على أطراف الوادي أخذ الحيطة والحذر تلافيا لأية حوادث بسبب فتح صمامات السد.

The post «أمن بنغازي» ترفع حالة التأهب القصوى بمنطقة وادي القطارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية