19 مصريا يدخلون ليبيا بأختام مزورة

ضبطت مباحث جوازات اجدابيا عدد 19 شخص من حملة الجنسية المصرية دخلوا الأراضي الليبية بأختام مزورة وتأشيرات غير قانونية وتزوير في الجوازات.

المخالفون التسعة عشر تمت إحالتهم من قبل غرفة عمليات اجدابيا لتستلمهم وحدة التحقيق بفرع جوازات اجدابيا .

المخالفون دخلوا البلاد خلسة عن طريق الصحراء الليبية المتاخمة للحدود المصرية وتحصلوا علي تأشيرة وأختام دخول إلى ليبيا دون المرور بمنفذ امساعد البري الحدودي.

تمت إحالة المخالفين إلى وحدة الترحيل والإبعاد بالفرع الذي يعمل رئيسه المقدم صالح عتيق على التحقيق لمعرفة المتورطين من الجانب الليبي في جلب هؤلاء الوافدين بطرق غير قانونية لاتخاذ كافة الاجرات القانونية حيال ذلك

