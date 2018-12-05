بومبيو لـ السراج: ندعم خطة غسان سلامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان حول لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل.

بومبيو شكر السراج بحسب الموقع الرسمي التابع للسفارة على الشراكة القوية لحكومة الوفاق مع الولايات المتحدة، مجدداً دعم بلاده للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامه وخطته.

وأشار إلى أنه تم إطلاع مجلس الأمن الدولي على ذلك لعقد المؤتمر الوطني الذي يقوده الليبيون في الأسابيع الأولى من عام 2019 وبدء العملية الانتخابية اللاحقة في ربيع عام 2019.

وأكد على أهمية قيام حكومة الوفاق بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتعزيز الشفافية المالية وضمان مزيد من الأمن لجميع الليبيين وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط كما شدد الجانبين على التزامهما المشترك بشراكة مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وليبيا.

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