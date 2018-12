المتوسط:

أعلنت الحكومة المؤقتة تعطيل كافة الدوائر الحكومية في بنغازي اليوم وغدا، نظراً للحالة الجوية السائدة، معلنة جاهزية الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ، وكافة وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية لأي طارئ.

ورفعت مديرية أمن بنغازي درجة التأهب القصوى، خاصة بمنطقة وادي القطارة، نتيجة للحالة الجوية السائدة، داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

