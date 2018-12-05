وليامز تناقش أهداف المؤتمر الجامع مع مؤسسات المجتمع المدني في بنغازي

ليبيا – اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز في بنغازي أمس الثلاثاء بشخصيات من المجتمع المدني للاستماع إلى أولوياتهم ومخاوفهم المتعلقة بإرساء الأمن في ليبيا وإنهاء الإفلات من العقاب السياسي والمالي وتشجيع الإصلاحات.

وليامز أطلعت الحاضرون بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على المستجدات الخاصة بتحضير الملتقى الوطني.

كما عقدت وليامز عدة لقاءات في بنغازي مع الشباب القادمين من مختلف مناطق شرق ⁧ليبيا⁩ للاستماع إلى رؤاهم حول ⁧الملتقى الوطني⁩ بما في ذلك الإطار الدستوري والانتخابات، كما استمعت إلى أولوياتهم فيما يخص المستقبل والحلول الرامية لإنهاء الجمود الراهن.

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