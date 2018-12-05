صحة الوفاق تحمل إدارة مستشفى طرابلس المركزي مسؤولية سوء الخدمات

حمّل وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، إدارة مستشفى طرابلس المركزي مسؤولية سوء الخدمات التي يقدمها قسم الإسعاف بالمستشفى.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الأخيرة ستشكل لجنة للإشراف المباشر على تسيير القسم بعد إحالة “المخالفين” للتحقيق، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى حازمة واستثنائية، في طريقها إلى التنفيذ وستطال كل مرافق الخدمات الصحية العامة.

وبحسب تصريحات الوكيل، سيتم إحالة عدد كبير من الموجودين داخل القسم لعدد من المصحات الخاصة نظرًا لسوء أحوالهم الصحية؛ فيما سيحال البعض الآخر إلى دولة تونس لتعذر علاجهم بالداخل.

هذا ووجه، وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، بتشكيل لجنة أزمة تضم في عضويتها إدارات من الوزارة تشمل (القانونية والتفتيش والمتابعة والمشروعات والشؤون الطبية) إلى جانب إدارة المستشفى؛ لتتولى مهمة فصل القسم إداريًا والنظر في آداء إدارة المستشفى؛ واستحداث قسم صيانة خاص بأقسام الحوادث وتخصيص عهدة مالية خاصة بالصيانة الدورية اليومية؛ إلى جانب الإشراف على تسيير القسم إلى حين استعادة القدرة السريرية له.

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