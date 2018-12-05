السراج يوجه تحذيرًا خلال لقاء بومبيو

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم من عدم وقف التدخلات السلبية من بعض الدول والتي يستفيد منها المعرقلون لإطالة أمد الأزمة.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبَّر السراج عن شكره موقف الولايات المتحدة الأميركية الداعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك تحدياتٍ تحتاج إلى جهد وصدق جميع الأطراف وموقف دولي موحد يدعمها.

وعرض رئيس المجلس الرئاسي لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه أخيرًا لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها وستشمل لاحقًا المدن الليبية الأخرى.

وأبدى السراج تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية مع استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضرب بؤره أينما وجدت.

من جانبه جدد الوزير الأميركي التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني، مشيدًا بما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وإنعاش الاقتصاد، والتزامها بمحاربة الإرهاب.

وأكد بومبيو أن بلاده ستعمل على دعم البرامج الإصلاحية للسراج ومساعدة لیبیا من أجل تلبیة الاحتیاجات الأساسية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد، وسيتم في هذا الإطار تحديد لجان فنية لترتيب لقاءات مشتركة في مجال النفط والطاقة، ودراسة المشاريع الممكنة لدعم البنیة التحتیة وإعادة الإعمار.

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وصف لقاءه مع السراج بـ«الجيد للغاية»، مجددًا الدعم للبعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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