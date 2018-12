المتوسط:

شاركت ليبيا بأعمال مؤتمر المدن الإفريقية الثامن للعام 2018 ، والمنعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية، والذي يحضره أكثر من 400 عميد بلدية في إفريقيا.

وترأس الوفد الليبي وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو وعدد من المعنيين، وعمداء البلديات، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الألمانية GIZ.

وقالت بلدية جنزور في تصريح على صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك”، أن المؤتمر المطلق عليه عرس إفريقيا، والذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف مشارك من خبراء ومستشارين ومنظمات دولية، تخلله العديد من اللقاءات والزيارات الهادفة لتبادل الخبرات بين الوفود، بحيث أصبحت ليبيا شريكا أساسيا بهذه القمة، والقمم القادمة..

..

The post مشاركة ليبية واسعة في مؤتمر المدن الإفريقية 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية