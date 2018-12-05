صحة المؤقتة تجري جولة تفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية

اطلعت لجنة متابعة تقييم أداء المرافق الطبية المشكّلة من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، على واقع سير العمل بالعديد من المستشفيات والمرافق الطبية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمتها اللجنة، شملت كلا من مستشفى البياضة القروي، وبلدية الساحل،وقصر ليبيا،وزاوية العرقوب،والوحدة الصحية سطاطة، والوحدة الصحية دندج، ومستشفى المرج العام.

حيث قامت اللجنة بمتابعة أداء الكادر الوظيفي، وتفقد المعدات الطبية، وعمل اللجان المشكلة للعطاءات الفرعية، والمشتريات، والعاملين، وكذلك المجلس التأديبي، إضافة لمتابعة تشكيل اللجان العملية والطبية، بتلك المرافق.

كما تابعت اللجنة تقارير الحسابات المالية، ومدى الإلتزام بتطبيق الشروط الطبية والفنية داخل هذه المرافق، وخلال العمل.

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