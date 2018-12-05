رئيس بعثة منظمة الهجرة في ليبيا يعلن غرق قارب مطاطي قبالة مصراتة

أعلن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البلبيسي عن غرق قارب مطاطي قبالة شواطئ مصراتة أسفرت عن غرق عدد كبير من المهاجرين.

وقال البلبيسي في تغريدة على تويتر “أخبار مأساوية عن قارب مطاطي انقلب شمال مصراتة”.

مضيفا أن 10 ناجين فقط من المهاجرين تمكنوا من إنقاذهم ويعانون من الجفاف الشديد، ونقلوا إلى مركز الاحتجاز ، مؤكدا أن المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا لديها أطباء وفريق طوارئ وهم يتجهون نحو المهاجرين لمساعدتهم.

وأعرب رئيس بعثة المنظمة في ليبيا عن قلقه بشأن عدم اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الظاهرة قائلا “ومما يثير القلق أننا لا نرى حتى الآن خطوات صلبة للتصدي للحركات غير الآمنة وغير المنتظمة عبر البحر المتوسط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية