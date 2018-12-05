بومبيو: ندعم عقد الملتقى الجامع

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” سبل تطوير التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل مناقشة العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث عبّر السراج عن شكره لمواقف الولايات المتحدة الداعمة لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مُقدماً عرضاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته حكومة الوفاق مؤخراً والترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ومحيطها على أن تشمل لاحقاً المدن الأخرى.

وأبدى السراج تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية مع استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضرب بؤره أينما وجدت، مع الترحيب بالجهود الدولية لانجاح المسار الديمقراطي ودعم الاستقرار، مُشدداً على وجوب وقف التدخلات السلبية من بعض الدول التي يستفيد منها المعرقلون لإطالة أمد الأزمة، لاسيما أن هنالك تحديات تحتاج إلى جهد وصدق من جميع الأطراف وموقف دولي مُوحّد يدعمها.

وأكد “بومبيو” دعم بلاده الكامل لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة وجهوده لعقده ملتقى وطني جامع في يناير المقبل، وإتمام الاستحقاق الدستوري والوصول إلى الانتخابات بحلول ربيع العام المقبل، مُجدداً التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق مع الإشادة بما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وإنعاش الاقتصاد والتزامها بمحاربة الإرهاب.

وعبّر “بومبيو” عن ترحيبه بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متعددة ستشهد تقدُماً ملحوظاً خلال الفترة القادمة، مُؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل على دعم البرامج الإصلاحية لحكومة الوفاق وتقدیم المساعدة للیبیا وتلبیة الاحتیاجات الأساسية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد من خلال تشكيل لجان فنية لترتيب لقاءات مشتركة في مجالات النفط والطاقة ودراسة المشاريع الممكنة لدعم البنیة التحتیة وإعادة الإعمار.

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