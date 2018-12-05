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المشري وبيكر يبحثان المستجدات في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير البريطاني لدى ليبيا “فرانك بيكر” آخر المستجدات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية الليبية.

وأشار بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أن اللقاء الذي تم في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس شهد أيضاً تدارس عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وبريطانيا.

وفي سياق آخر أكد البيان أن المشري التقى أيضاً برئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين شائب العين، حيث تم خلال اللقاء مناقشة العراقيل التي تواجهها المصلحة وسبل حلها والمساعدة في أداء عملها على أكمل وجه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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