منظومة الجواز الإلكتروني الأبرق تشرع في تصوير جوازات ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض

الأبرق 05 ديسمبر 2018 (وال) – شرع أعضاء منظومة الجواز الإلكترونى المقروء ألياً فرع الأبرق في تصوير جوازات ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي السرطان وجرحي القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك لتسهيل مغادرتهم لغرض العلاج بالخارج.

وقدمت الخدمات للمواطنين من جميع أنحاء البلاد المستهدفين بالتصوير حيث توجد محطتين للتصوير بالدور الأرضي مع وجود ممر خاص بالمعاقين.

هذا وأشاد المواطنين بالمستوي الراقي للخدمات المقدمة من قبل أعضاء الفرع.

ومن جهته، أكد مسؤول المنظومة الإكترونية ومشرف المنظومة والتصوير الفوتوغرافي للجواز الإلكتروني النقيب رفعت الجملي انه قد تم تصوير ما يقارب عن 200 حالة.

وأضاف المشرف المالي بمنظومة الجوازات فرع الأبرق الملازم أول ربيع عبد الله بونصيب أنه قد تم الإستيفاء في الإجراءات اللازمة من الجانب المالي لكي نضمن سرعة إصدار الجواز المقروء أليا.

وأشاد بونصيب بالمجهودات المبذولة من قبل فرع جوزات الأبرق في تصوير جوازات ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي السرطان وجرحي القوات المسلحة العربية الليبية.

وفي ذات السياق، أكد معاون رئيس فرع جوزات الأبرق الرائد صلاح بو امطير أن الفرع يسعي إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ليبيا كلها.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبتعليمات من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد جمعه غريبة، ومعاون رئيس المصلحة العميد حمدي العبيدي، والمدير فرع جوازات الأبرق العقيد حمد بولطيعه العوكلي. (وال – الأبرق) ب ع / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال