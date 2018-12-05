الاتفاق على حماية شحنات الوقود والغذاء المتوجهة من مصراتة إلى الجنوب الأحد المقبل

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الأربعاء، إن إشكالية نقص الوقود في الجنوب ستبدأ بالانفراج، الأحد المقبل، ببدء تسيير قوافل الوقود “وتأمينها” من مدينة مصراتة إلى كافة المناطق الجنوبية.

وأوضح الخيالي، في تصريح للرائد، أن مجلسي مصراتة وسبها البلديين اتفقا بحضور آمر القوة الوسطى محمد الحداد، على تسيير شحنات الوقود والسلع الغذائية وحمايتها إلى مدينة سبها، ومنها إلى بقية مدن الجنوب، مشيرا إلى أن تأمينها سيكون عبر 3 مراحل، من مصراتة إلى الجفرة، ومن الجفرة إلى سبها، ومن هناك إلى بقية مدن الجنوب.

وأضاف الخيالي، أن البلدية وضعت مع الجهات المعنية الخطط الكفيلة بضمان وصول المواد الغذائية والوقود إلى المستهلك مع استمرار تسيير القوافل من مصراتة.

وذكر عميد سبها، أن غاز الطهي سيصل المدينة “سائلا” ثم يتولى مستودع سبها تعبئته وتوزيعه على المواطنين، مبينًا أن عديد الشركات تقوم بنقل مخصصات الجنوب من الشمال وتبيعه في السوق السوداء دون علم البلدية، وهو ما عملت البلدية مع المسؤولين في مصراتة على القضاء عليه من خلال توزيعه عبر المحال بالبلديات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

يشار إلى أن مدن الجنوب تعاني نقصا في الوقود والسلع الغذائية منذ عدة سنوات، إذ وصل لتر البنزين هناك إلى 3 دنانير في السوق السوداء.

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