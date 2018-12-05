مؤسسة النفط تعلن إغلاق عدد من موانئ تصدير الخام بسبب سوء الأحوال الجوية

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاربعاء عدد من موانئ تصدير الخام في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية ، مبينةً بأنها أجلت عمليات التحميل في الوقت الحالي.

مؤسسة النفط أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة توقفت بشكل كامل ، مرجعةً هذا التوقف إلى إرتفاع أمواج البحر وأنها قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم.

وكشفت المؤسسة بأنه جراء هذا الايقاف انخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، ومن المرجح أن يزاداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل اخرى بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية ، مبينةً بأنه وفقاً لوتيرة الانتاج الجديد فمن المتوقع ان تستنفذ السعات التخزينية في السدرة وبالتالي توقف الانتاج خلال يومين في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية.

واختتمت مؤسسة النفط بيانها بتوقعها أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا في حال استمرار الاحوال الجوية الحالية على ما هي عليه.

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