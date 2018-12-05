الثني وبوشناف يبحثان أزمة مياه الأمطار في مدينة بنغازي

تابع رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سير عمل وزارة الداخلية، والأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد خاصة في تازربو.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، حيث استعرض الأخير، نتائج الزيارة التي أجراها مؤخراً على رأس قوة أمنية لبلدية تازربو عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت إليه على يد تنظيم داعش.

وبحث الجانبان بحسب ما أورد المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أزمة تصريف مياه الأمطار في مدينة بنغازي، إلى جانب آليات تطوير العمل بوزارة الداخلية.

كما تخلل اللقاء، التطرق إلى عمل الحكومة المؤقتة وقطاعاتها الخدمية في مختلف البلديات، بما يكفل تقديم الخدمات المناسبة في مثل هذه الحالات و تجنب وقوع أي منهما مستقبلاً.

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