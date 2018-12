رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يستقبل سفير الاتحاد الأوربى لدى ليبيا

المتوسط:

التفى مساء أمس الثلاثاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري آلن بوجيا سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا والوفد المرافق له حيث حضر اللقاء مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنغازي ناصر الطواح و وكيل ديوان البلدية السيد عمر نشاد و مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزه ،

فى مستهل اللقاء رحب رئيس المجلس التسييري للبلدية بسفير الاتحاد الأوروبي موضحاً له المراحل التي خاضتها مدينة بنغازي وأهلها في مكافحة الإرهاب وما قامت به الجماعات الإرهابية من استهداف لإفراد الجيش والشرطة وكافة شرائح المجتمع من رجال القضاء والمحامين الإعلاميين والدور الوطني الذي قام به الجيش الليبي والقوى المسانده من أجل القضاء على هذه الجماعات ،وحجم التضحيات التي قدمت وآلاف الشهداء و الجرحى والدمار الذي تعرضت له المدينة، والأضرار التي حدثت للممتلكات العامة و الخاصة والألآلف من النازحين ومدى حاجة المدينة إلى الدعم والمساندة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية وفي كافة الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وما تتطلبه من أجهزة ومعدات، وأن بنغازي الآن آمنه وأثنى على الدور الإيجابي للإتحاد الأوروبي وعلى ما تم تقديمه من دعم في الفترة الماضية.

