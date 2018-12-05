السايح يناقش مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستعدادت للاستفتاء

بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ماريا ريبيرو، استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاق الوطني القادم.

وشمل اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، استعراض تحضيرات المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وسبل دعم الأمم المتحدة لهذه العملية ، إلى جانب وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا(UNSMIL) ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وذلك لتفعيل برامج الشراكة في عملية الاستفتاء.

وفي سياق متصل، ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، آلان بوجيه، سبل دعم المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها في العالم الديمقراطي، بحسب ما أورد المكتب الإعلامي للمفوضية.

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