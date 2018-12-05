مبنى جديد للجوازات في طبرق قريباً

بحث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني المشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها في طبرق، منها إضافة مدرجات بجامعة طبرق، وتفعيل المركب الجامعي.

جاء ذلك خلال لقائه مع النائب عن طبرق الصالحين عبدالنبي، حيث نوقش خلاله مشاريع قطاع الإسكان، ومنفذ امساعد البري، وكيفية ضبط الحركة الأمنية فيه.

وأوضحت الحكومة المؤقتة في تصريح على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أنه تم الإتفاق على إنشاء مبنى جديد للجوازات في طبرق، إضافة لبحث موضوع مرتبات التعيينات الجديدة والسابقة والمعروفة بتعيينات “ألشعبيات”، خاصة بعد اعتماد ميزانية العام 2018.

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