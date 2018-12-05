الخيالي: نعمل على حصر أصحاب المزارع المتضررين من الصرف الصحي

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الأربعاء، إن البلدية تعمل حاليا على حصر المتضررين من فيضان مياه الصرف الصحي لتعويضهم، خصوصا أصحاب المزارع.

وأوضح الخيالي، في تصريح للرائد، أن البلدية حصلت على ميزانية طوارئ من وزارة الحكم المحلي، وستعمل على استغلال جزء منها لترميم بعض الطرق، مشيرا إلى أن القيمة لا تكفي للقيام بإصلاحات جذرية، وستنفق على صيانة مقر البلدية وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية للبلدية.

ونفى الخيالي، أن تكون هناك أي أعمال لإصلاح شبكة الصرف الصحي، مؤكدا أنهم في انتظار الحلول من قبل الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن وزير الحكم المحلي بداد قنصو وعد بوضع حلول لإشكالية الصرف الصحي في مدينة سبها خلال هدا الأسبوع.

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