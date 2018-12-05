عبدالجليل يشارك بفعاليات المؤتمر العالمي للتعليم في بروكسل

ليبيا – شارك وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل أمس الثلاثاء في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للتعليم والمنعقد في بروكسل وذلك بحضور أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم ابولائحة ومدير ادارة الملحقيات وشؤون الموفدين محمد العتوق.

أفتتح الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوازرة بكلمة لملكة بلجيكا “ماتيلدا” رحبت من خلالها بالحضور وأن بلادها تشرفت بهذا الحدث العالمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

هذا وشارك في فعاليات المؤتمر العالمي عدداً من وزراء التعليم ويمثل العالم العربي في هذا الحدث وزراء دول “مصر وتونس والإمارات وقطر وموريتانيا وليبيا ولبنان والمغرب وعمان والكويت”.

وستتخلل فعاليات اليوم الثالث كلمة لوزير التعليم عثمان عبدالجليل يُبين فيها نشاط ليبيا تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطوات الإصلاحية بالقطاع.