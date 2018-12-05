الهلال الأحمر: فرق الطوارئ تواصل فتح ممرات آمنة للعائلات في بنغازي وضواحيها

قال رئيس الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش، الأربعاء، إن فرق الطوارئ تواصل عملها في إجلاء العائلات من مواطن الفيضانات ببنغازي وضواحيها منذ الليلة الماضية، وأن الوضع الحالي مستقر.

وأشار الكواش، في تصريح للرائد، إلى أن الفرق تتجه في هذه الأثناء إلى مجرى وادي القطارة، بعد ارتفاع منسوب المياه به، مؤكدا توفير عديد الممرات الآمنة للعائلات في بنغازي وضواحيها، وعدم تسجيل حالات وفيات حتى الآن.

ولفت الكواش إلى عدم وجود إحصائية ثابتة للعائلات التي أجليت من أماكن الفيضانات، موضحا أن الاستجابة للنداءات تكون بحسب الأولوية والضرورة.

يشار إلى أن بنغازي وضواحيها تشهد هطول كميات كبيرة من الأمطار منذ أمس.

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