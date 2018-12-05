المشير حفتر يصل العاصمة الايطالية روما ويلتقى دبلوماسي أمريكي

ليبيا – أفادت مصادر إعلامية اليوم الاربعاء بأن المشير خليفة حفتر وصل الليلة الماضية إلى العاصمة روما في زيارة غير معلنة يلتقي خلالها السفير الامريكي لدى تونس ومسؤول إدارة واشنطن عن الملف الليبي دانيال روبنستين ويستقبله في وقت لاحق رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

صحيفة (إل ميساجيرو) الايطالية أوضحت بأن المشير خليفة حفتر وصل إلى روما، بعد عشرين يومًا من مؤتمر باليرمو حول ليبيا حيث لعب دورا قياديا هناك بحسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة الايطالية إجتماعه بالدبلوماسي الامريكي ورئيس الحكومة الايطالية بـ”اللقاءين السريين للغاية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية