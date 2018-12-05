ما سر رسالة سيف الإسلام القذافي إلى روسيا؟

كشف منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، فحوى الرسالة، التي حملها للمسؤولين الروس من سيف الإسلام، مشيرا إلى أنها تحتوي على طلب لموسكو لتقديم دعمها لإنجاح خارطة الطريق للحل في ليبيا.

وقال الغدي خلال لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء: “فحوى الرسالة هو شكر للرئيس والحكومة الروسية على الاهتمام، واستقبال الوفد بالدرجة الأولى، وتوضيح مختصر لخارطة الطريق للحل في ليبيا، التي دعمها سيف الإسلام، بالإضافة إلى طلب الدعم الروسي لإنجاح خارطة الطريق للحل في ليبيا”.

وتابع السياسي الليبي: “وجدنا كل الاهتمام والتفهم لوجهة نظرنا التي تنطبق مع وجهة نظر البعثة الأممية، وهي معتمدة في مجلس الأمن ، فقط نريد الدعم الروسي لإنجاح هذه الخطة وأبدى الروس استعدادهم للتعاون في هذا الإطار”.

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، أكد وجود اتصالات بين روسيا وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ولفت أن هذه الشخصية الليبية (سيف الإسلام) لديها اعتبارات ووزن سياسي في بلاده، ولذلك سيكون ضمن الأطراف المشاركة في العملية السياسية الليبية.

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