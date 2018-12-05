المشري يبحث مع شائب العين سبل إزالة العراقيل التي تواجه عمل مصلحة الطيران المدني

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء لقاء جمعه برئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين شائب العين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

المشري ورئيس مصلحة الطيران المدني بحثا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الاستشاري العراقيل التي تواجهها المصلحة وسبل حلها والمساعدة في أداء عملها على أكمل وجه.

يشار إلى ان قطاع النقل الجوي قد أعلن يوم أمس الثلاثاء بأنه سيدخل في إضراب شامل يوم 9 ديسمبر الجاري ، محذراً مصلحة الطيران وزارة المواصلات من تسيير اي رحلات جوية بعد هذا التاريخ وحملهم مسؤولية أي كارثة جوية تحدث.

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