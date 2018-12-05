شركات الخدمات: نعمل على سحب المياه خارج سبها تمهيدا لحل المشكلة

قال مدير الإدارة العامة لشركة الخدمات العامة معتمد السنوسي، الأربعاء، إن الشركة تغلبت على جل المختنقات التي واجهتها في سبها لإنهاء إشكالية فيضان مياه الصرف الصحي في المدينة.

وأوضح السنوسي، في تصريح للرائد، أن أحد المواطنين طلب تعويضا مقابل فتح ممر لصهاريج المياه عبر مزرعته، وهو ما اضطر الشركة المنفذة إلى إيقاف عملها عدة أيام، مؤكدا التوصل لاتفاق معه والاستعداد لاستئناف العمل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من العمل ستنتهي في غضون أيام.

وأضاف السنوسي أن المرحلة الثانية تتمثل في كيفية معالجة هذه المياه التي نقلت من داخل المدينة إلى محطة المعالجة الرئيسية المتوقفة، مبينًا أن الخيارات المتاحة حتى الآن هي إعادة إصلاح المحطة الأولى التي “تعرضت للتخريب والسرقة من قبل مواطنين” أو إنشاء محطة جديدة خارج المدينة.

وأشار السنوسي إلى أن وضع محطات الصرف الصحي داخل العاصمة مستقر باستثناء بعض المختنقات في أماكن معينة مثل “البيفي”، وستجري معالجتها خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد منذ عدة أشهر زحفا لمياه الصرف الصحي داخل الشوارع والأحياء بسبب توقف محطة معالجة الصرف الرئيسية.

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