التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع فوزية الفرجاني رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، اليوم الأربعاء، للاطلاع على آخر المستجدات في مجال الأعمال المستأنفة والاستثمارات والأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال في ليبيا.

وناقش الاجتماع ايضا بحسب بيان رسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أهمية الإصلاحات وتوحيد المؤسسات الاقتصادية.

