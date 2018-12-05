جهاز الحرس البلدي يصادر كميات من جبنة “المتميز ” تونسية الصنع

قال مدير مكتب الأعلام بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي، الأربعاء، أن فرع الجهاز ببلدية رقدالين أجرى ضبط كمية من جبنة المتميز، تونسية الصنع وإرساله لمركز الرقابة على الأغذية تبين انه غير صالح للاستهلاك البشري.

وطالب القيلوشي في تصريح للرائد كافة المواطنين عدم شراء الجبن ومقاطعته إلى حين التأكد من نتائج الرقابة الغذائية في طرابلس مشيرا إلى أن عناصر الجهاز يقومون بسحب عينات عشوائية من للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

يذكر أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية افأد في تقرير له في نوفمبر الماضي بان العينات المأخوذة من جبنة المتميز بينت بأنها غير مطابقة للاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري

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