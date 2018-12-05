مستجدات الوضع السياسي في ليبيا على طاولة اجتماع السراج وأمير الكويت

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، عن تطلعه لتطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائي مع دولة الكويت.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مستهل زيارته الرسمية للكويت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب التطرق لموضوع عودة السفارة الكويتية للعمل من ليبيا، حيث تم لاتفاق على التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين للإسراع بتحقيق ذلك، كما تم الاتفاق على أن يتبنى مندوب دولة الكويت في مجلس الامن رؤية حكومة الوفاق الوطني والتنسيق مع البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر ، تم الاتفاق مبدئياً، على مساهمة صندوق الكويت للتنمية في برامج الإعمار ومشاريع الخدمات في ليبيا، إضافة إلى التواصل مع صندوق الإنماء العربي ليساهم بدوره في هذه البرامج .

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