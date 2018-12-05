بعد الاردن وبلجيكا.. السراج يصل الكويت في زيارة عمل

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مستهل زيارته الرسمية للكويت بعد وصوله إليها صباح اليوم الاربعاء.

السراج أكد في بداية اللقاء بحسب مكتبه الاعلامي على عمق العلاقات الاخوية التي تجمع ليبيا والكويت، معبراً عن تقديره لدور دولة الكويت وسمو الأمير في دعم الشعب الليبي أثناء الظرف الاستثنائي الذي مر به، وأعرب عن تطلعه لتطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وأن يتم وضع اسس لتحقيق ذلك خلال هذه الزيارة.

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من جانبه اكد أمير الكويت على دعم بلاده للشعب الليبي ولحكومة الوفاق الوطني ، مشيداً بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

واتفقت رؤية السيد رئيس الرئاسي وأمير الكويت بحسب مكتب السراج الاعلامي على أن التدخلات السلبية الخارجية ساهمت في المد من عمر الأزمة الليبية.

وناقش اللقاء موضوع عودة السفارة الكويتية للعمل من ليبيا وتم الاتفاق على التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين للإسراع بتحقيق ذلك، كما اتفق على أن يتبنى مندوب دولة الكويت في مجلس الامن رؤية حكومة الوفاق والتنسيق مع البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وفي سياق منفصل ، تم الاتفاق مبدئياً على مساهمة صندوق الكويت للتنمية في برامج الإعمار ومشاريع الخدمات في ليبيا إضافةً إلى التواصل مع صندوق الإنماء العربي ليساهم بدوره في هذه البرامج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية