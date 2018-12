المتوسط:

اجتمعت اليوم نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز بأعضاء من مجلس النواب في بنغازي لبحث آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن مجلس النواب.

وناقض الاجتماع أيضا بحسب بيان رسمي صادر عن البعثة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الملتقى الوطني والترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس والأوضاع المتدهورة في جنوب ليبيا.

