معيتيق يتفق مع وزير مواصلات الوفاق على البدء في تنفيذ عدد من مشاريع الوزارة المتوقفة

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع كل من وزير المواصلات ميلاد معتوق ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش ورئيس لجنة إدارة مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان ورئيس جهاز تنفيذ طريق امساعد راس اجدير سامي الصادي.

الاجتماع تناول بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي المشروعات المتعلقة بقطاع المواصلات لاسيما الطرق الجديدة وصيانة المسارات القديمة.

واستعرض وزير المواصلات ورؤساء الجهات التابعة للوزارة المشاريع المتوقفة التي تحتاج لاستكمال ومنها الطرق الرئيسية داخل المدن و طريق امساعد راس اجدير.

بدوره أكد معيتيق على ضرورة تحديد المشروعات الجاهزة للتنفيد والتي لاتوجد بها معوقات كما تم التباحث حول مصادر التمويل لهذه المشروعات.

واتفق المجتمعون على إعداد الأجهزة التابعة والوزارة المشاريع الجاهزة للتنفيذ بداية الاسبوع القادم لاستكمال الاجراءات الإدارية والبدء في تنفيذها فعلياً بداية العام 2019.