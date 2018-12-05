اعتماد مركز الأمل لتأهيل ذوي الإعاقة في زلة

نظمت احتفالية بزلة في مركز الأمل لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة ، واعتماد المركز لدى الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي.

وتخلل الحفل العديد من الكلمات الترحيبية والفقرات الموسيقية التي تغنى بها منتسبي المركز.

من جهته قال صندوق التضامن الاجتماعي فرع الجفرة محمد آدم لقناة ليبيا أننا نحتفل باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك باعتماد مركز الأمل، الذي قدمنا له المساندة منذ تأسيسه قبل 4 سنوات.

وأضاف آدم أننا الآن في طور إعداد مدرسين للعمل بالمركز، بالتزامن مع المباشرة في صيانته.

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