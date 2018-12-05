إجراءات للنهوض بواقع خدمات قسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي

ألقى وكيل وزارة صحة الوفاق محمد هيثم بلائمة سوء الخدمات المقدمة للمواطنين من قسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي على إدارة المستشفى.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن هيثم قوله إن وزارة صحة الوفاق ستشكل لجنة للإشراف المباشر على تسيير أعمال القسم بعد إحالة المتسببين بسوء الخدمات إلى التحقيق، فضلاً عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة الإهمال الذي رصدته زيارة مفاجئة قام بها الوكيل للقسم قبيل منتصف الليل فور عودته إلى ليبيا بعد مشاركته بزيارة رسمية أجراها إلى الأردن برفقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وأضاف أن إجراءات أخرى وصفها بالحازمة والاستثنائية ستجد طريقها إلى التنفيذ في كل مرافق الخدمات الصحية العامة، مبيناً في ذات الوقت إحالة عدد كبير من الموجودين داخل قسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي لعدد من المصحات الخاصة لسوء أحوالهم الصحية فيما سيحال آخرون إلى تونس لتعذر علاجهم داخل ليبيا.

وأصدر هيثم تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة أزمة تضم الإدارات القانونية والتفتيش والمتابعة والمشروعات والشؤون الطبية بوزارة صحة الوفاق، فضلاً عن إدارة مستشفى طرابلس المركزي لتولي مهام فصل القسم إدارياً والنظر في أداء إدارة المستشفى، بالإضافة لاستحداث قسم صيانة خاص بأقسام الحوادث، وتخصيص عهدة مالية للصيانة الدورية اليومية والإشراف على تسيير القسم إلى حين استعادة قدرته السريرية.

وبحسب بيان الوزارة ستتولى اللجنة أيضاً تنفيذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفق التشريعات النافذة لضمان تنفيذ كافة الإجراءات.

وكان هيثم الذي قام بـ4 زيارات مفاجئة لقسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي قد كشف في الـ4 من نوفمبر الماضي عن إجراء أعمال صيانة وصفت بالجذرية والشاملة لقسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي، متوقعاً أن يتم افتتاح القسم بتجهيزاته الكاملة والحديثة خلال مدة زمنية ليست بالطويلة مع سعي وزارة صحة الوفاق لتجهيز القسم بكل ما يحتاجه من أثاث طبي وأجهزة كي، من قبيل الكي الجراحي وأسرة العناية وأجهزة الأشعة ومضخات الأدوية.

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