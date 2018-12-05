حملة لتطعيم أكثر من مليوني طفل الأسبوع المقبل

عقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار مؤتمرا صحفياً، بحضور منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ، أعلن خلاله عن إطلاق حملة لتطعيم أكثر من مليوني طفل في كافة أنحاء ليبيا، ضد أمراض الحصبة وشلل الأطفال، والحميراء.

وقال النجار أن الحملة تستهدف الأطفال ذوو الأعمار منذ الولادة وحتى ما قبل سن الـ 15 عاماً، مشيراً إلى أن هذه الحملة ليست الأولى، إضافة لعمليات التطعيم اليومية الروتينية التي يجريها المركز.

وفي تصريح لقناة ليبيا، قال النجار أن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة 2 مليون و 750 ألف طفل، منوها إلى أن الحملة ستبدأ من تاريخ 8-12-2018 وتستمر حتى 15-12-2018.

وشدد النجار على أن جميع المطاعيم متوفر في مستودعات المركز، وكذلك كافة المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية.

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