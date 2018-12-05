المشري أخفق في عقد جلسة ترفض التعديل الدستوري

أفاد مصدر في المجلس الأعلى للدولة بعدم تمكن رئيس المجلس خالد المشري من عقد جلسة لرفض التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب.

وأشار المصدر في تصريحات خصّ بها 218 إلى أن عدم تمكن المشري من عقد هذه الجلسة مردّه عدم توافر النصاب الكافي بعد أن رفض عدد من الأعضاء عقدها، مفضلين انتظار عودة الوفد الذي ذهب إلى مصر برئاسة ناجي مختار وعضوية أحمد لنقي وفوزية كروان وجمال أبوسهمين ومرعي رحيل وعبد العزيز إحريبة ونصر مطرود وكامل الجطلاوي؛ للتفاوض مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأضاف أن ما جرى خلال الجلسة تمثل في سيادة حالة من الجدل بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة لرفض مشروع الإخوان وقطع الطريق أمام المعرقلين، مبيناً أن هذا الأمر مؤشر على حسم التيار المدني صراعه من نظيره الإخواني لإرجاع مسار التوافق مع مجلس النواب.

يشار إلى أن وفد المجلس الأعلى للدولة أجرى مباحثات رسمية مع صالح في مدينة الإسكندرية وخلص إلى تفاهم وتقارب في وجهات النظر فيما يتعلق بالتعديل الدستوري وتغيير هيكلية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والسلطة التنفيذية.

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