هيئة سياحة الوفاق تناقش الاستعدادات لإقامة مهرجان غات السياحي

ليبيا – التقى أمين عام مجلس الوزراء بحكمة الوفاق الطاهر عامر أمس الثلاثاء كل من رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر عبدالمالك ووكيل وزارة التخطيط علي سليمان لمناقشة سير عمل الهيئة واستعراض نتائج المهرجانات السياحية التي أقيمت مؤخراً واستعدادات الهيئة لإقامة مهرجان غات السياحي.

الأمين العام أكد وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على أهمية إقامة المهرجانات لما لها من دور إيجابي في دعم السياحة المحلية باعتبارها إحدى موارد الاقتصاد الوطني وتهدف لإرساء الأمن والسلام وخلق تواصل اجتماعي بين كل المكونات الاجتماعية في المنطقة.

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