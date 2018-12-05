مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يناقش سير العمل بمكتب حراسة الأهداف الحيوية

بحث مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله، مع رئيس وأعضاء مكتب الأهداف الحيوية بالإدارة، مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمكتب وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وبينت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن ذلك جاء خلال لقاء عقد اليوم، حيث شدد عميد فتح الله خلال اللقاء، على ضرورة التقيد بالضبط والربط، ورفع أقصي درجات الإستعداد، وأخذ الحيطة والحذر بين منتسبي المكتب ، وكذلك أداء المهام الموكلة لهم بالشكل المطلوب، وعدم التدخل في عمل المؤسسات التي يقومون بحمايتها.

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