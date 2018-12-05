شرف الدين: جلسة اليوم مكتملة النصاب وناقشنا فيها التعديلات الأخيرة للنواب

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين الأربعاء، إن المجلس ناقش في جلسة اليوم التشاورية التعديلات الأخيرة التي قام بها مجلس النواب.

وأكدت شرف الدين في تصريح للرائد أن الجلسة كانت مكتملة النصاب القانوني وبحضور لجان المجلس المتمثلة في ” القانونية، الحوار، ولجنة الاتفاق السياسي”.

وكانت شرف الدين قد قالت في تصريح للرائد، إن التعديل العاشر والحادي عشر الأخير الذي قام به مجلس النواب هو مخالف للأعلان الدستوري و الاتفاق السياسي.

يشار الى أن مجلس النواب صادق الأسبوع الماضي على التعديل العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة لقانون الاستفتاء على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية