وكيل الحكم المحلي يعتمد قرار إستقالة عضو المجلس التسييري لبلدية سلوق

البيضاء 05 ديسمبر 2018 (وال) – اعتمد وكيل وزارة الحكم المحلي الدكتور عادل الزائدى اليوم الاربعاء، قرار رقم (15) لعام 2018 م، بشأن إستقالة عضو المجلس التسييري لبلدية سلوق بشير عبد السلام الجرماني.

هذا وجاء نص القرار في مادته الآولى أن الإستقالة تم قبولها بناء على طلب الجرماني.

الجدير بالذكر إن الجرماني قد ترأس منصب عميد منتخب لبلدية سلوق قبل أن يتم تكليفه برئاسة المجلس التسيري للبلدية بعد إنتهاء المدة القانونية لمجالس البلدية.

ومن جهته، أكد الجرماني إن الاستقالة جاءت لعدم توفر الإمكانات الكافية لمجالس البلدية لتعمل بالصورة المثلى. (وال – البيضاء) أ ف / هــ ع

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