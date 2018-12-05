مركزي البيضاء ينفي منح عطلة للمصارف التجارية الأربعاء والخميس

العنوان-البيضاء

أصدر المصرف المركزي البيضاء اليوم تعميما على كافة المصارف بأن يومي الإربعاء والخمس هما أيام عمل رسمية.

وأكد مدير عام جناح الرقابة المصرفية “إدريس الأحيمر” في بيانه أنه ونظرا للدور الرقابي والإشرافي للمصرف فقد لاحظ قيام بعض المصرف إغلاق أبوابها اليوم ، مضيفا أن السيد المحافظ أعلن أن يومي الإربعاء والخميس أيام عمل رسمية.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة على لسان الناطق الرسمي أعلن عن عطلة لجميع القطاعات في بنغازي بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطرق وغرق الكثير من الجهات بالمياه.

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