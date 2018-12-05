داخلية المؤقتة تخلي عشرات العائلات من مخيم تاورغاء في بنغازي بسبب السيول

ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة عن إخلاء غرفة العمليات المشتركة العائلات العالقة ليل الثلاثاء الأربعاء بمخيم تاورغاء ومنطقة بوصنيب جراء السيول التي داهمتها نتيجة ارتفاع منسوب المياه الناجم عن الأمطار الغزيرة.

وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن أجهزة الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر ومفوضية الكشافة ومديرية أمن بنغازي توجهوا لإجلاء العائلات من المناطق المحاذية لوادي القطارة والممتد لمنطقة بوصنيب أيضا بسبب ارتفاع منسوب المياه بالوادي جراء الأمطار الغزيرة.

يشار إلى ان مدينة بنغازي قد شهدت أمطاراً غزيرة أغرقت العديد من الشوارع وتسببت في ارتفاع منسوب المياه في وادي القطارة ما أدى إلى جريان السيول في المناطق المحادية له .

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