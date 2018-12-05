السراج يطلع وزير الخارجية الأمريكي على برنامج الإصلاح الاقتصادي

العنوان-بروكسل

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة البلجكية بروكسل.

وأعطى “السراج” الوزير الأمريكي لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي بالإضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية، مبديا تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.

وأكد “بامبيو” من جانبه على دعم بلاده للبرامج الإصلاحية، مشيرا إلى ضرورة تحديد لجان فنية لترتيب لقاءات مشتركة في مجال النفط والطاقة ودراسة المشاريع الممكنة لدعم البنية التحتية وإعادة الإعمار.

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