المتوسط:

أصدر رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى، المهندس الصقر عمران بوجوارى، قرارا بشأن توفير احتياجات العاجلة للشركة العامة للمياه والصرف الصحى حتى تتمكن من أداء عملها بشكل المطلوب وتذليل الصعاب إمامها فى مواجهة المختنقات الناتجة على سوء الأحوال الجوية و هطول الغيث النافع، الإمطار الغزيرة، بمدينة بنغازى .

حيث قامت لجنة المشتريات بديوان بلدية بنغازي بتسليم الشركة العامة للمياه والصرف الصحى عدد من المعدات ومواد التشغيلية ممتثلة فى( إطارات _ نضائد _ وزيوت محركات _ وزيوت هيدروليكي )

The post بلدية بنغازى تقدم دعما للشركة العامة للمياه والصرف الصحى بنغازى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية