اخبار ليبيا الان

بلدية بنغازى تقدم دعما للشركة العامة للمياه والصرف الصحى بنغازى

تم النشر منذُ 34 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدر رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى، المهندس الصقر عمران بوجوارى، قرارا بشأن توفير احتياجات العاجلة للشركة العامة للمياه والصرف الصحى حتى تتمكن من أداء عملها بشكل المطلوب وتذليل الصعاب إمامها فى مواجهة المختنقات الناتجة على سوء الأحوال الجوية و هطول الغيث النافع، الإمطار الغزيرة، بمدينة بنغازى .

حيث قامت لجنة المشتريات بديوان بلدية بنغازي بتسليم الشركة العامة للمياه والصرف الصحى عدد من المعدات ومواد التشغيلية ممتثلة فى( إطارات _ نضائد _ وزيوت محركات _ وزيوت هيدروليكي )

The post بلدية بنغازى تقدم دعما للشركة العامة للمياه والصرف الصحى بنغازى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك