الأزمة الليبية على أجندة «السراج» ورئيس مجلس الأمة الكويتي

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بزيارة مجلس الأمة الكويتي، حيث استقبله رئيس المجلس مرزوق علي محمد ثنيان الغانم.

وعبر «الغانم»، عن ترحيبه بزيارة السراج، مؤكدًا على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين الكويتي والليبي، معربًا عن أمله في أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة لتعود عضوًا فاعلاً في منظومة العمل العربي المشترك.

وقدم رئيس مجلس الأمة، شرحًا لبرامج وآليات عمل المجلس وما يقوم به من دور كجسم تشريعي في الحياة السياسية في الكويت.

من جانبه شكر «السراج، رئيس مجلس الأمة على حسن الاستقبال، مبديا إعجابه بحيوية وفاعلية الدور الذي يقوم به المجلس وانتظام جلساته، وقدم سيادته لمحة عن الوضع السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني تمهد الظروف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل وفقا لخطة الأمم المتحدة، وأعرب عن أهمية الاستفادة من الخبرة الطويلة للمؤسسة التشريعية في الكويت.

